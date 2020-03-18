Başkan Erdoğan: Köklü değişikliklerin yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sona erdi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan canlı yayında ulusa seslendi. Erdoğan, "Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır." dedi.
Başkan Erdoğan: Köklü değişikliklerin yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz18.03.2020 18:30
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