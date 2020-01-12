Başkan Erdoğan Kocaeli'deki programa telefonla bağlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarınca Kongre Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti milletvekilleri, parti yöneticileri ve yeni üye yapılan gençlerin katıldığı "2023 Genç 2023 AK GENÇ" programına telefonla bağlandı. Başkan Erdoğan, "Gerek terörle mücadelede hem içeride hem dışarıda gerekse dış politikada Türkiye son asrın en büyük hamlelerini yapıyor ve bu hamleleri yaparken gerek Batı'sı gerek dışımızdaki dünya aslında ciddi manada Türkiye'yi kıskanıyor." dedi. Erdoğan, "Ekonomide hamdolsun Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasındadır. Faiz tek haneliye iniyor. Enflasyon tek haneliye iniyor. 2020 yılı bunların müjdesini alacağımız yıl olacak. Bunlardan hiç endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Kocaeli'deki programa telefonla bağlandı12.01.2020 01:05
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