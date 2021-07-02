Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun yalanını böyle çökertti

Son zamanlarda kendini 'Demokrat Amca' olarak ilan edip imajını yükseltmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine yalanı kendine rota edindi. Arifiye'deki tank palet fabrikası ile ilgili mesnetsiz iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, fabrikanın 'tek bir kuruş alınmadan Katarlılara peşkeş çekildiği' iftirasını ortaya attı. CHP Genel Başkanı'nın yalanını Başkan Erdoğan'ın bugün Sakarya'da yaptığı açıklamalar çökertti. Erdoğan "Fabrikanın tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır" dedi.

Yalanı kendine rota edinen, algı operasyonları ve propaganda girişimleriyle Türk siyasetini kirleten Kemal Kılıçdaroğlu, yine yalana başvurdu.



YKS arefesinde "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanını ortaya atarak sınava giren öğrencilerin ve velilerinin akıllarını bulandıran Kılıçdaroğlu, yine 'Katar' üzerinden mesnetsiz iddialarda bulundu.





Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan CHP Genel Başkanı, "Erdoğan, tek bir kuruş almadan peşkeş çektiğin Tank Palet Fabrikasında algı toparlamaya girişmişsin. Gün gelecek senin o Katarlı ortakların, çevirdiğiniz tüm işleri kendileri anlatacaklar, bunu biliyorsun değil mi? Bin yıllık devlet sayende oldu Kataristan, sen de onun başkanı!" şeklinde skandal sözler sarf etti.





Kılıçdaroğlu bu açıklaması tepkiyle karşılanırken akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arifiye'deki tank paleti fabrikasında yaptığı açıklamalar geldi.



Başkan Erdoğan, tank paleti fabrikasının mülkiyetinin Hazine'de olduğunu belirterek, "Tahsisi Milli Savunma Bakanlığımızındır. Yani burası devletin malıdır, tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır" ifadelerini kullandı.

KİRLİ ALGI OPERASYONU BOŞA ÇIKTI

Erdoğan'ın bu açıklaması yalanı kendine rota edinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli algı operasyonunu boşa çıkardı.

SEVİYEYİ DÜŞÜRDÜ, GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜYOR

Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda seviyeyi iyice düşürdü... Z kuşağına doğru bilgiyi aktarmak yerine yalan, yanlış, iftira ve kirli algı oyunlarıyla hitap eden CHP Genel Başkanı, gerçeklerin ortaya çıkmasıyla her seferinde gülünç duruma düşüyor.



72 YAŞINDAKİ KK ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRİYOR

CHP'de yalanın kurgu merkezi 'ajans' gençlere yaranmak için 72 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'na neredeyse Aleyna Tilki şarkısı söyleterek TikTok videoları çektirecek.