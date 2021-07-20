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Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde önemli açıklamalar
20.07.2021 10:49
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı. Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Başkan Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar." dedi. Başkan Erdoğan, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır." şeklinde konuştu.


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