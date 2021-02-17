Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine "Bak hatırlatayım sana" diye cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde “Hangi hayırlı hizmete taş koyduk” sorularına Başkan Erdoğan’dan sert tepki geldi. Erdoğan, “Bak hatırlatayım sana” diyerek, Kılıçdaroğlu yönetiminin karşı çıktığı tüm işleri tek tek saydı. Erdoğan, “Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmez” dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri:

"Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür derler. Bak sana hatırlatayım. Anlaşılan CHP Genel Başkanı da demokrasiden hak ve özgürlüklere, sağlıktan eğitime kadar ülkemiz ve milletimiz için attığımız her adımı nasıl engellemeye çalıştıklarını çok çabuk unutuyor. Oysa biraz açıp tarih okusa orada CHP'nin takoz siyasetini görecek. Ara sıra eski gazeteleri karıştırsa CHP'nin yasak demek, yokluk demek, yoksulluk demek olduğunu görecek. CHP bu.

Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Ankara'da kendisinin her gün kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiraları atanlar siz değil miydiniz Bay Kemal. Gezi olayları sırasında vandallarla beraber İstanbul ve Ankara'yı ateşe verenler, belediye otobüsünü yakanlar siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarma için attığımız adımları sabote eden siz değil miydiniz? Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmez. Bay Kemal şu anda Almanya o bölgelere kaçmış olan Dündar'ı savunuyor. Kimi savunuyor, Selo'yu savunuyor. Bunların suçlu olmadığına adeta hükmediyor. Bizim teröristleri savunmak gibi bir derdimiz olamaz. Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil milletimizin arasında yapacağız. Kibri kapımıza asla yaklaştırmayacağız"