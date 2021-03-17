Başkan Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü





OKTAY'LA DA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.

Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Fuat Oktay, Kazakistan'ın 30'uncu bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini ileterek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerle iş birliklerinin pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Oktay, iki ülke arasındaki yatırım potansiyelinin çok fazla olduğunu vurgulayarak, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda savunma, ilaç, bilgi teknolojileri ve enerji sektörlerinde iş birliği yapılabilecek alanlar olduğunu aktardı.

31 Mart'ta yapılması planlanan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin (Türk Konseyi) stratejik bir şemsiye kuruluş olduğunun da altını çizen Oktay, iki ülke liderlerinin birtakım sorunların çözümünde ön alıcı olacaklarını belirtti.





Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ise Türk Konseyi toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kazakistan'ın zengin yer altı kaynaklarına, Türkiye'nin ise teknolojik altyapıya sahip olduğuna değinen Tileuberdi, bu alanlardaki iş birliklerinin artırılmasının faydalı olacağını belirterek, Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) bu anlamda iyi bir platform olduğunu kaydetti.