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Başkan Erdoğan, Kastamonu Bozkurt'taki selde oğlu vefat eden baba Cemal Akın ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Kastamonu Bozkurt'taki selde oğlu vefat eden baba Cemal Akın ile telefonda görüştü
15.08.2021 20:30
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Son dakika haberleri... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Başkan Erdoğan, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir oğlunu kaybeden Cemal Akın ile telefonda görüştü. Erdoğan acılı babaya başsağlığı diledi.


Son dakika haberleri... Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Başkan Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir oğlunu kaybeden Cemal Akın ile telefonda görüştü. Erdoğan acılı babaya başsağlığı diledi.

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