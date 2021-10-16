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Başkan Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti: Eski günleri yad ettik

Başkan Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti: Eski günleri yad ettik
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi Bülent Safkan ile sohbet etti. Safkan, "Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti.


ARACINI DURDURDU SOHBET ETTİ


Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.


HALİMİZİ HATRIMIZI SORDU
Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı. Safkan, "Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik.

KASIMPAŞA'DA BERABERDİK
Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik. Tesadüf gördük birbirimizi.

Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

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