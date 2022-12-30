Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic'i kabul etti

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor.

Başkan Erdoğan ve Cukanoviç'e düzenlenen karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, karşılama töreninin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile baş başa görüştü." ifadelerini kullandı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.