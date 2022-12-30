Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic'i kabul etti

Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic'i kabul etti

Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic'i kabul etti
30.12.2022 15:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:33
"Helal olsun Erdoğan'a!"
Haber 02:19
FT'den dikkat çeken Türkiye ve...
Haber 01:35
Van'da eylem hazırlığındaki 5...
Haber 03:41
İstanbul'da fuhuş operasyonu!...
Haber 01:48
Nobel Barış Ödülü için...
Haber 02:38
Telefon hep akıllı değildi!...
Haber 00:16
Ekrem İmamoğlu, Kemal...
Haber 00:31
Batman'da feci kaza kamerada:...
Haber 01:59
CHP'de gaz sıkışması!
Haber 00:49
İstanbul'da binlerce litre...
Haber 02:05
Erdoğan'dan Külliye'de dikkat...
Haber 01:01
Diyarbakır'da askeri araç...

Son dakika haberi! Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor. İki lider arasındaki görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Haber Videoları

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunuyor.

Başkan Erdoğan ve Cukanoviç'e düzenlenen karşılama töreninin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Fotoğrafların yer aldığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, karşılama töreninin ardından Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile baş başa görüştü." ifadelerini kullandı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

SON DAKİKA