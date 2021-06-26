Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'un temel atma töreninde konuştu: İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için temel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Köprü, Sazlıdere Barajı üzerine kurulacak. Proje, Türkiye'yi dünyada bir üst lige taşıyacak. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bugün ülkemizin gelişmesi için atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Rahmetli Menderes, Rahmetli Özal, Rahmetli Erbakan, Demirel gibi sembol isimlerin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz. Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz." ifadelerini kullandı. "Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor." diyen Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz."şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir." dedi.