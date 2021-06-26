Başkan Erdoğan 'Kanal İstanbul' yatırımcıları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na: 'Bu ne terbiyesizlik, devletlerde devamlılık esastır'

Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden olan Kanal İstanbul'un ilk köprüsü için temel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Başkan Erdoğan törende yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kanal İstanbul' yatırımcılarına yönelik yaptığı tehdit açıklamalarına değinerek, 'Bankaları tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak' açıklamasında bulundu.