Başkan Erdoğan: İzmir’deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu. Erdoğan, İzmir’deki provokatif saldırıya ilişkin olarak ‘’ İzmir’deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz’’ dedi.

İZMİR'DEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kim olursa olsun bu ülkenin hiçbir vatandaşının kılına zarar gelmemesi için çalışıyoruz. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkarılarak en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. İzmir'deki provokasyonu kınadık, kınayacağız.

Son bir gayretle ortaya sürülen figüranlar, sergilenen arsızlıklar sizlerin moralini bozmasın. Biz bu oyunu çok gördük ve yaşadık. Hepsinin de üstesinden gelerek bugünlere ulaştık.