Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan İran'da! 30 milyar dolarlık hedef! İmzalar atıldı

Başkan Erdoğan İran'da! 30 milyar dolarlık hedef! İmzalar atıldı

Başkan Erdoğan İran'da! 30 milyar dolarlık hedef! İmzalar atıldı
19.07.2022 14:49

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:46
Başkan Erdoğan'a İran'da...
Haber 00:42
Eren Abluka-22 başladı! 530...
Haber 01:12
CHP'de kayyum şoku!
Haber 02:38
Akar'dan tahıl koridoruyla...
Haber 03:24
MSB'den 'Kıbrıs Barış...
Haber 00:42
Milan'ın yıldızını tutuklamak...
Haber 00:40
9 aylık bebek 5'inci kattan...
Haber 01:24
Kırmızı bültenle aranan...
Haber 00:46
2022 YKS sonuçları açıklandı!
Haber 01:21
2022 YKS sonuçları açıklandı!
Haber 03:45
Teröristler kameraya yakalandı...
Haber 00:04
CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz...

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılmak ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak için İran'ın başkenti Tahran'da. Başkan Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası çeşitli konularda iş birliği anlaşmaları imzalandı. İmzalar sonrası ortak basın toplantısında iki lider de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklarken, Reisi ise doğalgaz konusundaki anlaşmanın süresinin uzatıldığını duyurdu.

Haber Videoları
SON DAKİKA