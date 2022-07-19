Başkan Erdoğan İran'da! 30 milyar dolarlık hedef! İmzalar atıldı

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılmak ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak için İran'ın başkenti Tahran'da. Başkan Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası çeşitli konularda iş birliği anlaşmaları imzalandı. İmzalar sonrası ortak basın toplantısında iki lider de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü açıklarken, Reisi ise doğalgaz konusundaki anlaşmanın süresinin uzatıldığını duyurdu.