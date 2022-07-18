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Başkan Erdoğan İran'a gidecek! Astana formatında Türkiye-Rusya ve İran arasında Yedinci Üçlü Zirve

Başkan Erdoğan İran'a gidecek! Astana formatında Türkiye-Rusya ve İran arasında Yedinci Üçlü Zirve
18.07.2022 09:26

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle resmi ziyarette bulunmak ve Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılmak için 18-19 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret edecek. Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

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