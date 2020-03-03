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Başkan Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti

03.03.2020 21:13

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.


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