Başkan Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabul etti03.03.2020 21:13
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