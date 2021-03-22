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Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin en büyük 10 mağarasından biri! Kesin korunacak alan ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı! Türkiye'nin en büyük 10 mağarasından biri! Kesin korunacak alan ilan edildi
22.03.2021 15:03
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Düzce'nin Yığılca ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye'nin en büyük 10 mağarası arasında yer alan ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin ise en büyük mağarası olan Sarıkaya Mağarası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile kesin korunacak hassas alan ilan edildi.


Türkiye'nin en büyük 10 mağarasından birisi olan Sarıkaya Mağarası koruma altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde bulunan Sarıkaya Mağarası, yakınında bulunan bir çimento fabrikası çalışmaları esnasında hasar görmüştü.

Mağara duvarlarında meydana gelen hasarın ardından mağarada inceleme yapan Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından rapor hazırlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Hazırlanan raporu değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan kesin korunacak hassas alan olarak tescil kararnamesini imzalayarak resmi gazetede yayımlandı.

Yığılca ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan mağara aynı zamanda Batı Karadeniz bölgesinin en büyük mağarası olma özelliğini elinde bulunduruyor.

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