Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "yeni anayasa" görüşmesi

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin temel gündem maddesi 'Yeni Sivil Anayasa' idi.