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Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "yeni anayasa" görüşmesi

Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'den
04.02.2021 17:11
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Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin temel gündem maddesi 'Yeni Sivil Anayasa' idi.


Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü. Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşmenin temel gündem maddesi 'Yeni Sivil Anayasa' idi.
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