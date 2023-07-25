Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ilSon dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolunun iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere tarihi mekanların statükosunu değiştirmeye yönelik eylemleri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.e ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolunun iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere tarihi mekanların statükosunu değiştirmeye yönelik eylemleri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.