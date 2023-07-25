SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 20:07

Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ortak basın toplantısında konuştu

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ilSon dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolunun iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere tarihi mekanların statükosunu değiştirmeye yönelik eylemleri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.e ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolunun iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, "Mescid-i Aksa başta olmak üzere tarihi mekanların statükosunu değiştirmeye yönelik eylemleri kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ortak basın toplantısında konuştu
25.07.2023Salı
MHP lideri Devlet Bahçeli CHP kararını verdi: "Sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim"
25.07.2023Salı
Adana'da 5.5 depremde bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada
25.07.2023Salı
İzmir Kemalpaşa'da orman yangını!
25.07.2023Salı
İzmir Menemen'de orman yangını!
25.07.2023Salı
Bunlar da Var
Masterchef all star elenen yarışmacı kim oldu? Hangi yarışmacı elendi? Burcu Önal mı? 02:26
Masterchef all star elenen yarışmacı kim oldu?
25.07.2023Salı
’’Speed Date Türkiye’’ Hızlı Flört - Eş bulma - Eş değiştirme videosu sosyal medyayı salladı! İşte İnfial yaratan ahlaksız video 01:06
Cihangir'de eş değiştirme partisi skandalı!
25.07.2023Salı
SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor 00:55
Kabine Toplantısı sona erdi!
25.07.2023Salı
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri! O anları böyle kayda aldılar 00:21
Yaşlı bakım evinde skandal işkence görüntüleri!
25.07.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA