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Başkan Erdoğan ile birlikte şarkı söyleyen Tuana Şahin duygularını anlattı

Başkan Erdoğan ile birlikte şarkı söyleyen Tuana Şahin duygularını anlattı
24.02.2021 21:09
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Başkan Erdoğan'a görme engelli Tuana Şahin tarafından sürpriz bir karşılama yapıldı. "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı ile karşılanan Başkan Erdoğan da şarkıya eşlik etti. Tuana Kongrenin ardından o anları A Haber'e anlattı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Başkan Erdoğan'a görme engelli Tuana Şahin tarafından sürpriz bir karşılama yapıldı. "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı ile karşılanan Başkan Erdoğan da şarkıya eşlik etti. Tuana Kongrenin ardından o anları A Haber'e anlattı.
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