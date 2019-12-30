Başkan Erdoğan, Igor Dodon'u resmi törenle karşıladı 30.12.2019 18:23

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u resmi törenle karşıladı. Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

NELER MASAYA YATIRILACAK?

Türkiye ve Moldova arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.