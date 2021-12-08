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Başkan Erdoğan: Hedefimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme

Başkan Erdoğan: Hedefimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme
08.12.2021 19:27

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; asgari ücret, fahiş fiyatlar ve stokçuluğun konuşulduğu Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ekonomideki yeni yol haritası ile ilgili olarak, ‘’Ülkemizi 19 yıldır hakka, hakikate, hakkaniyete dayalı bir demokrasi ve kalkınma anlayışıyla yönetiyoruz. Türkiye'de bu kavramlardan nasibini almamış bir zihniyet hep olmuştur. Tek parti faşizmiyle başlayıp darbeler ve vesayet dönemiyle süren, dışarıdan aldığı destekle kendini milli iradenin üstünde gören, gerektiğinde terör örgütleriyle dahil her tür şer şebekesiyle işbirliğine giren bu zihniyet her defasında milletimizin irfanına çarpmıştır. Bu zihniyet ekonomide yaşanan değişimi de aynı sinsilikle mecrasından çarptırmaya çalışıyor. Biz ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme; hedef bu. Bu zihniyet yüksek faizle ekonomiyi soğutmak, küçültmek ve dolayısıyla istihdamı azaltmak istiyor.’’ dedi.

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