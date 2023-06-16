Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı

Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı

Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı
16.06.2023 21:40

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Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, okulda incelemelerde bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

Haber Videoları

Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.




Karneleri tek tek dağıttıktan sonra öğrencilere başarılar dileyen Başkan Erdoğan, "Hepinize özellikle 2024 giderken şimdiden başarılar diliyorum" dedi.




GÜLDÜREN ANLAR
Başkan Erdoğan, Alperen Murat Duran isimli öğrencinin karnesini verdiği sırada tebessüm ettiren anlar yaşandı.




ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Sınıfta yer alan bir öğrencinin istediğini geri çevirmeyen Başkan Erdoğan, öğrencilerle toplu şekilde fotoğraf çektirdi.




BAŞKAN ERDOĞAN OKULDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Karne törenin ardından Başkan Erdoğan Haydarpaşa Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Öğrencilerin başarılı projelerini inceleyen Başkan Erdoğan, tebriklerini sunarak teşekkür etti.




Öte yandan öğrenciler Başkan Erdoğan'a özel bir hediye sundu.




ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Başkan Erdoğan daha sonra öğretmenler ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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