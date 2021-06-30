Başkan Erdoğan grup toplantısında izlettiği Kanal İstanbul videosuyla gerçekleri gözler önüne serdi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin dünya çapındaki projelerine karşı çıkan CHP ve yandaşlarına sert tepki gösterdi. Kanal İstanbul ile ilgili "Sadece bir kanal değil, ülkemize nefes borusu açıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, ''Şimdi bugüne kadar milletin hayrına olmasına rağmen karşı çıkılan projeler ve Kanal İstanbul İle ile ilgili videoyu hep birlikte tekrar izleyelim” diyerek gerçekleri gözler önüne seren videoyu seyrettirdi.