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Başkan Erdoğan grup toplantısında bu videoyu izletti: Türkiye enerji alanında nereden nereye geldi

Başkan Erdoğan grup toplantısında bu videoyu izletti: Türkiye enerji alanında nereden nereye geldi
10.03.2021 13:28
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerji alanında yaşadığı olumlu değişimi AK Parti grubunda hazrılanan bir video ile ekrana getirdi. İşte Türkiye'nin enerji alanındaki makus tarihinin değiştiğini gösteren o video...


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grubunda gündemi değerlendirmek üzere kameralar karşısına geçti.

Türkiye'nin enerji alanın büyük yol aldığını söyleyen Erdoğan, bu iddiasını AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği video ile güçlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın izlettiği videoda, eski hükümetler döneminde Türkiye'nin karanlıkta kaldığı, doğalgazın olmadığı, altyapıda hüsran yaşanan görüntülere rastlanırken; AK Parti döneminde bu makus tarihinin değiştiğini gösteren görüntüler de görüldü.

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