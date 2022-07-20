Başkan Erdoğan, Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine katıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"ÇOK BÖREĞİNİ YEDİK HAKKINI HELAL ETSİN"

Erdoğan törende yaptığı açıklamada, "Rabbim taksiratlarını affetsin mekanı cennet olsun. Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Çok güzel börek yapardı. O da bize hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan cenazede yaptığı taziye konuşmasında, "Şu anda musallada bulunan bay ve bayan kardeşlerimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Geride bıraktığı kederli ailelerine de sabırlar lutfetsin. Hepimiz için mukadder olan akıbet, 'Her nefis ölümü tadacaktır.'. Hiç umulmadık bir anda Fethiye annemizi kaybettik, Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyordu. Rabbim zamanı gelince emanetini alıyor." dedi.

Başkan Erdoğan, 'Bir şeyi unuttum' diyerek bir kez daha mikrofonu aldı ve, "Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Güzel börek yapardı. Arada sırada da bu Tayyip evladına da gönderirdi. O da bizlere hakkını helal etsin." dedi.

BAŞAKŞEHİR VEFAT HABERİNİ DUYURMUŞTU

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın kıymetli annesi Fethiye Gümüşdağ, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhume Gümüşdağ'ın cenazesi 20 Temmuz Çarşamba günü, öğlen namazına müteakip Fatih Cami'sinde kılınacak namazın ardından defnedilecektir. Merhume Fethiye Gümüşdağ'a Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."