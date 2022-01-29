Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan Giresun Dereli'de Dereli-Doğankent Afet Konutları teslim töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan Giresun Dereli'de Dereli-Doğankent Afet Konutları teslim töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan Giresun Dereli'de Dereli-Doğankent Afet Konutları teslim töreninde önemli açıklamalar!
29.01.2022 13:40

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:11
Taksim İstiklal caddesinde...
Ana Sayfa 03:23
Giresun'da toplu açılışlar!...
Ana Sayfa 00:53
Sağlık çalışanlarını darbeden...
Ana Sayfa 03:48
Adalet Bakanlığı’nda görev...
Ana Sayfa 13:34
Yalnız Kurt'tan FETÖ elebaşı...
Ana Sayfa 01:23
İstanbul’da el freni...
Ana Sayfa 00:33
Yalnız Kurt'ta duygulandıran...
Ana Sayfa 02:08
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 06:21
Fatma Girik Bodrum'da...
Ana Sayfa 02:24
İsrailli haham yaşadıklarını...
Ana Sayfa 00:42
Serenay Sarıkaya'nın efkarlı...
Ana Sayfa 01:38
'Yol kapalı' diyerek yolcuları...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun'un Dereli ilçesinde, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal iddialarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Geçen akşam Ulaştırma Bakanım güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak." dedi. Muhalefetin doğal gaz provokasyonuna cevap veren Erdoğan, "Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
SON DAKİKA