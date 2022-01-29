Başkan Erdoğan Giresun Dereli'de Dereli-Doğankent Afet Konutları teslim töreninde önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Giresun'un Dereli ilçesinde, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal iddialarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Geçen akşam Ulaştırma Bakanım güzel bir şekilde ağzının payını verdi. Adam kendine göre taktik yapıyor, saat 22'de ben televizyona çıkacağım, o da 22'de kendisine göre Youtube'u var, cumhurbaşkanını susturacak." dedi. Muhalefetin doğal gaz provokasyonuna cevap veren Erdoğan, "Elhamdülillah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.