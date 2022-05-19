Başkan Erdoğan gençlere anlattı: ''İskandinavlara NATO vetosu''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluştu.

"GÜZEL BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Erdoğan sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik" mesajını paylaştı.







Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, buluşmanın tamamının bugün saat 21'de sosyal medya hesaplarından ve televizyon ortak yayınlarından takip edilebileceğini de ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN 'NATO' KISMINI PAYLAŞTI

Erdoğan, "Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO'nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim…" ifadeleriyle söyleşiden ilgili bölümü paylaştı

Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO'nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim… pic.twitter.com/pRAg8sTHyW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022

Erdoğan şunları söyledi:

"NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik, yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.

ABD Dedeağaç'ta üs kurdu, FETÖ oradan seyahat ediyor.

Her şeyden önce NATO konusunu değerlendirmekte fayda görüyorum. NATO ile ilgili adımda malum bu İsveç, Finlandiya tüm bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar.



Ve onlara yani PKK'ya YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar. Yürüyüşse yürüyüş, paçavralarını af edersiniz köprü üstlerine her yere asacaklar. Bunlar ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği veren bu ülkelerle, kendilerine de söyledik. 'NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerini olmasını kabullenemeyiz.'



Yani geçmişte girenler girdi. Bunun içinde Almanyası var, Fransası var. Yunanistan ve Fransa zaten bunlar girip çıkmışlardı.

Ama sonra maalesef o dönemin Türkiye'deki yönetimi bunların önünü açtı.