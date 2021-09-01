Başkan Erdoğan: FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Sırbistan Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "FETÖ'yü Balkanlar'dan söküp atacağız" dedi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun açılış törenine video mesajla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye Sırbistan ilişkilerinde katkıda bulunacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz her alanda gelişiyor.

Hayata geçirilecek projeler Sancak'ın bölge ile bütünleşmesini sağlayacak.

FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren ilk liderlerden biri Sırbistan oldu. Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.