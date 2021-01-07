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Başkan Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan: FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, "FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.


Başkan Erdoğan, konuşmasında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildiren Başkan Erdoğan, "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

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