Başkan Erdoğan Eyüpsultan’da dua etti

21.08.2020 14:41

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamasına dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, Başkan Erdoğan'ın Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma Namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi'ne geldi; Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun. #MüjdelerOlsun" notunu düştü.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Bir vatandaşın isteğini kırmayan Erdoğan, tahtadan yapılan bir kuş heykelini imzaladı.

Erdoğan'ın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.









Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma Namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi'ne geldi; Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun. #MüjdelerOlsun pic.twitter.com/krvsrDrAl1 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020





Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen açıklamasına dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, Başkan Erdoğan'ın Eyüp Sultan Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası fotoğrafını paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00'teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma Namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi'ne geldi; Eyüp Sultan Hazretlerinin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun. #MüjdelerOlsun" notunu düştü.