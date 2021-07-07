Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak! Tarih belli oldu

Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak! Tarih belli oldu

Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak! Tarih belli oldu
07.07.2021 10:35
Ana Sayfa 00:33
Aras Bulut İynemli'den 'Çukur'...
Ana Sayfa 02:49
Evleri su bastı yollar çöktü
Ana Sayfa 03:04
Sultanbeyli’de korkutan...
Ana Sayfa 02:09
'Tosuncuk' adliyeye sevk...
Ana Sayfa 00:23
Demet Özdemir'in derin...
Ana Sayfa 04:41
Vali Cevdet Atay A Haber'e...
Ana Sayfa 00:21
CHP'li Bülent Kuşoğlu...
Ana Sayfa 00:44
Evin çatısında dolaşan aslan...
Ana Sayfa 01:17
Galatasaray, kaptan Arda...
Ana Sayfa 00:24
Esra Erol’dan tatil pozları
Ana Sayfa 00:31
Beşiktaş’tan 4 imza birden!
Ana Sayfa 00:29
'Bakireyim ve hamileyim' Bahar...

Diyarbakır'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek. A Haber muhabiri Lamia Ayhan ayrıntıları aktardı.


Diyarbakır'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

2,5 YIL ARADAN SONRA DİYARBAKIR
Başkan Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret edecek.




ESERLERİ AÇACAK
Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek.

Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılıp, partililere seslenecek.

Haber Videoları