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Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak! Tarih belli oldu

Başkan Erdoğan, evlat nöbetindeki ailelerle buluşacak! Tarih belli oldu
07.07.2021 10:24
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Diyarbakır'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.


Diyarbakır'a cuma günü ziyaret gerçekleştirecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek.

2,5 YIL ARADAN SONRA DİYARBAKIR
Başkan Erdoğan, 2,5 yıl aradan sonra Diyarbakır'ı ziyaret edecek.




ESERLERİ AÇACAK
Erdoğan, programı kapsamında, Diyarbakır Valiliği önünde yapılacak törende, yapımı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirecek.

Cuma namazını kentte kılması beklenen Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve 674 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle bir araya gelecek.

Başkan Erdoğan, temasları kapsamında, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılıp, partililere seslenecek.

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