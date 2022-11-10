Başkan Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu

Son dakika habeir! Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen zirveye katılmak üzere Özbekistan'a gidiyor. Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak. Başkan Erdoğan, Özbekistan'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Tahıl krizinin nasıl çözüldüğüyle ilgili soruyu cevaplayan Başkan Erdoğan, "Daha önce de ifade ettiğim gibi bu bir lider siyasetidir. Lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik, yaptık. Tabi birbirimize olan özgüven olmamış olsa bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz." dedi.