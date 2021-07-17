Başkan Erdoğan, Erzurum’da Cumhuriyet meydanında toplu açılış töreninde konuştu!

Başkan Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası, canlı hayvan pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Erzurum'a 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapıldı ve işletilmektedir." dedi. Başkan Erdoğan, "Toplam 444 derslikli yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz. TOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşümü kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz. Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz." şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Erdoğan, sel felaketi sonrası "Rize'deki o bölgeler afet bölgesi olacak. İlk kabinede bunu teminat altına alacağız." dedi.