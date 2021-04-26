Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara'ya geldi.



KÜLLİYE'DE ÖNEMLİ KABUL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.