RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü

Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor.


KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da yapılacak gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için Cenevre'ye gidiyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi Ankara'ya geldi.

KÜLLİYE'DE ÖNEMLİ KABUL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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