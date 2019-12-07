Başkan Erdoğan "En büyük isyandır" deyip çok sert çıktı: Kalemini kırarız! 07.12.2019 15:38

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine, hesabına odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz."Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranın biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlnen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyük bir davanın sevdalısı insanlar olarak burada bir aradayız. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir.

Görevimiz ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Bugün söylediğimizi 30 yıl sonra da söylemek durumundayız.

KİBİR ABİDELERİNİN YERİ YOK

Sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Kendi nefsine göre hareket edenlerden dava adamı olmaz.Kibir abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz

KALEMİNİ KIRARIZ

Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranın biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız

Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler, sadece varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi hüsranlarını da hazırlar.

AK PARTİ GÜNDEM TAKİP ETMEZ, GÜNDEM BELİRLER

Ülkemizin de AK Parti'nin de kendi gündemi vardır. Kendi gündemimize sahip çıkacağız. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak zaten Türkiye'yi de yakalamış oluruz. Bu konuda sizlere büyük görev düşüyor.