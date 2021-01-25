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Başkan Erdoğan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
25.01.2021 19:23
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı" ifadelerini kullandı.
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