Başkan Erdoğan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Etkinliklerle buranın sesini dünya duymalı" ifadelerini kullandı.