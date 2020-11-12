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Başkan Erdoğan duyurdu: Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi kullanıma hazırdır

Başkan Erdoğan duyurdu: Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi kullanıma hazırdır
12.11.2020 19:28
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Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." ifadelerini kullandı. Törende Karakulak'ın tanıtım filmi de gösterildi.


Başkan Erdoğan, ASELSAN Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır." ifadelerini kullandı. Törende Karakulak'ın tanıtım filmi de gösterildi.
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