Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Tütüne Hayır Günü'nde gençlerle buluştu. Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan 'Dünya Tütüne Hayır Günü'nde gençlerle buluştu
31.05.2020 21:28
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