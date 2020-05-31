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Başkan Erdoğan 'Dünya Tütüne Hayır Günü'nde gençlerle buluştu

Başkan Erdoğan 'Dünya Tütüne Hayır Günü'nde gençlerle buluştu
31.05.2020 21:28

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Tütüne Hayır Günü'nde gençlerle buluştu. Gençlerle Buluşma Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz." şeklinde konuştu.


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