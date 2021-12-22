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Başkan Erdoğan: ''Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır''

Başkan Erdoğan: ''Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır''
22.12.2021 13:16

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye enflasyonu düşüren kimdi? Biz düşürdük biz. Faizi yüzde 4.5'lara düşüren kimdi? Bizdik. Sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Biz halkımızı ne faize, ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz." dedi. Erdoğan, "Döviz kurunu sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz." şeklinde konuştu.

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