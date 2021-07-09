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Başkan Erdoğan Diyarbakır'da Cuma Namazı sonrası açıklamalarda bulundu

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da Cuma Namazı sonrası açıklamalarda bulundu
09.07.2021 14:09
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Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz." diye konuştu. Bayram tatili süresine ilişkin Erdoğan, "Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var." dedi.

Erdoğan, "Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz." diye konuştu.

Bayram tatili süresine ilişkin Erdoğan, "Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız." dedi.

Afganistan görüşmeleri konusunda Erdoğan, "Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız." dedi.

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