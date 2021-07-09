Başkan Erdoğan, Diyarbakır Sur'da! Cuma namazını Kurşunlu Camii'nde kılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Diyarbakır'da. Erdoğan Cuma Namazını eda etmek için Sur'da bulunan Kurşunlu Camii'ne geldi. Vatandaşların yoğun ilgiyle karşıladığı Erdoğan Cuma Namazı sonrası AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşacak. Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katılacak ve HDP önünde PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için bekleyen anneleri ziyaret edecek.