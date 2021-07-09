Haberler Video Haber Videoları Başkan Erdoğan 'Diyarbakır Anneleri' ile buluştu

Başkan Erdoğan 'Diyarbakır Anneleri' ile buluştu

Başkan Erdoğan 'Diyarbakır Anneleri' ile buluştu
09.07.2021 16:31
Ana Sayfa 01:10
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
Ana Sayfa 01:52
CHP'li başkanın adamları...
Ana Sayfa 27:57
Başkan Erdoğan: Dicle'nin...
Ana Sayfa 00:15
Demet Şener'in eski eşi...
Ana Sayfa 01:49
Anneanne cinnetinde dehşet!...
Ana Sayfa 01:08
Açıklama yapıldı! Bugün...
Ana Sayfa 01:49
Sevindirici haber! Yüzde 60'a...
Ana Sayfa 01:14
Zehir tacirlerine operasyon!...
Ana Sayfa 00:52
İsveç’te içinde 9 kişinin...
Ana Sayfa 01:38
Nevzat ve Memati yıllar sonra...
Ana Sayfa 00:24
Ebru Gündeş'in paylaşımına...
Ana Sayfa 03:04
Kulüpler Birliği’nden TFF’ye...

Bugün Diyarbakır'a önemli bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti. Daha da artacağına inanıyoruz. Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri bütünleşti, Van anneleri bütünleşti. Bütün bunlar artarak devam ediyor. Bu PKK’nın, HDP’nin evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim de evlatlarımız var, torunlarımız var. Sizlerin acısı bizim acımızdır." dedi.


Haber Videoları