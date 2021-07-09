Başkan Erdoğan 'Diyarbakır Anneleri' ile buluştu

Bugün Diyarbakır'a önemli bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, "Hacire Akar ile başlayan bu süreç bugüne kadar çoğalıp devam etti. Daha da artacağına inanıyoruz. Diyarbakır anneleri ile Şırnak anneleri bütünleşti, Van anneleri bütünleşti. Bütün bunlar artarak devam ediyor. Bu PKK’nın, HDP’nin evlat diye bir derdi yok. Diyarbakır annelerinin bedduası onları vuracaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz bu işi asla bırakmadık, bırakmayacağız. Bizim de evlatlarımız var, torunlarımız var. Sizlerin acısı bizim acımızdır." dedi.