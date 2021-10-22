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Başkan Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı

Başkan Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı
22.10.2021 15:04
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı. Camiden ayrılırken vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan, bazı vatandaşlarla da sohbet etti. Cuma namazını kıldıktan sonra camide cemaate şöyle seslenen Başkan Erdoğan, "Biz birbirimizi Allah için seviyoruz ve Allah için sevmeye devam edeceğiz ve bu yolda, bu şekilde yürüyeceğiz." dedi.

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Başkan Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde Taksim Camisi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de eşlik etti.

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra camide cemaate şöyle seslendi:

"Cuma bayramınız mübarek olsun. Rabb'im nice cumalarda buluşmayı bizlere nasip eylesin. Her şeyden önce sağlıkla sıhhat içerisinde nice bayramlarla hemhal olmayı da Rabb'imiz bize lütfetsin. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz ve Allah için sevmeye devam edeceğiz ve bu yolda, bu şekilde yürüyeceğiz. Mal, mülk vesaire bunlar için değil sadece Allah için sevmek. Yoksa geldik, gidiyoruz. Birileri sorarsa 'Nereye gidiyorsun?' diye vereceğimiz cevap şu: Herkesin gittiği yer. Bunun dışında başka bir şey var mı?


TEVAZU BİZİM İÇİN EN GÜZEL ÇIKIŞ YOLU, MÜTEVAZI OLACAĞIZ
Herkesin gittiği yere biz de gideceğiz ve bundan kurtuluş yok. Malikel mülk olan sadece Allah. Kimse 'Ben daha büyük bir güç sahibiyim.' demesin, kimse 'Ben daha büyük güç sahibi olmanın ötesinde mülkün sahibiyim.' demesin. Hepimiz gideceğiz, onun için tevazu bizim için en güzel çıkış yolu, mütevazı olacağız. Fatiha Suresi'nde malum 'Malikel mülk Allah.' Ona göre de inşallah yolumuza devam edeceğiz, cumanız mübarek olsun."

Camiden ayrılırken vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla da sohbet etti.

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