Başkan Erdoğan Çin'e gönderilen ihracat treni hakkında CHP medyasının yalan haber yapmasına teki gösterdi

Başkan Erdoğan, CHP medyasının yalan haberlerine tepki göstererek, "(Çin'e gönderilen ihracat treni) Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde CHP ve yandaş medyasının Çin ihracat trenimiz hakkında yalan haber yaymasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

"Değerli arkadaşlar, biz insanımıza hizmet etmenin heyecanını özellikle yaşarken, en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiye özellikle dayanması veya böyle bir psikolojiyle hareket etmesidir. Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi, Türk milletinin sıkıntıya girmesi olan bu kifayetsiz muhterisleri artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Çin'e yolcu ettiğimiz ve ihracatımız açısından kritik önemdeki yük treni hadisesinde bu zihniyeti bir kez daha gördük. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Marmaray'ı, Kars-Tiflis-Bakü hattını, Hazar geçişini kullanarak iki kıta, iki deniz ve 5 ülke kat edip hedefine ulaşacaktı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan ihracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırdı. Trenle ilgili olmadık tezviratları sosyal medyadan piyasaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar."