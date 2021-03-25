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Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi
25.03.2021 15:35
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.


Başkan Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ÇİNLİ MEVKİDAŞI VANG İLE BİR ARAYA GELDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Ankara'da görüştü.

Çavuşoğlu ve Vang, Dışişleri Bakanlığında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşme öncesinde kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Türkiye'yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını, bu vesileyle ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarmak istediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması Toplantısı'nın da daha ileri bir tarihte kapsamlı şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu ve Vang daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alanında Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.

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