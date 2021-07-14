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Başkan Erdoğan: CHP ve şürekası yalan ve iftira çıtasını sürekli yükselterek milletimizi yanıltmaya çalışıyor

Başkan Erdoğan: CHP ve şürekası yalan ve iftira çıtasını sürekli yükselterek milletimizi yanıltmaya çalışıyor
14.07.2021 12:52
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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tüm teşkilatlarımızla milletvekillerimizle sahayı güçlü bir şekilde tutmak mecburiyetindeyiz. Bizim boş bıraktığımız her konuyu karşı tarafın yalan ve iftirayla doldurduğunu unutmamalıyız. CHP ve şürekası kendilerince yakaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükselterek milletimizi yanıltmaya çalışıyor. Giderek pervasızlaşan bu kesimin gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Biz sadece hakikatleri ortaya koyarak sergilenen oyunu bozacağız." dedi.


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