Başkan Erdoğan canlı yayında ''YKS sınav tarihleri neden değiştirildi?'' sorusunu yanıtladı

26.06.2020 17:02

Son dakika haberleri... Video konferans yöntemiyle gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan YKS sınavına girecek olan Muğla'da yaşayan lise öğrencisi Kardelen Büyükavcu'nun 'YKS sınav tarihleri neden değiştirildi?' sorusuna yanıt verdi.

Son dakika haberleri... Video konferans yöntemiyle gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

YKS NEDEN ERTELENMEDİ?

Sevgili gençler öncelikle bilindiği gibi şu adımı atmamız lazım. Bu tür sınavların tarihleri aylar öncesinden ilan edilir. YKS tarihi de çok önceden açıklanmıştı. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini de maalesef etkiledi.

Belirsizlikler sebebiyle sınav tarihleri nedeniyle bu tarz tedbirli davranılması kaçınılmaz durumdu.

Öğrencilerin gereksiz stres yaşamasını önledik. Sınavın asıl tarihine en yakın zamanda yapılmasının daha doğru olacağı görüşü ortaya çıktı. Sınav tarihi ilk açıklanan tarihe en yakın tarih olarak 27-28 olarak belirlendi.

Gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Gençlerin sadece önlerindeki sorulara ve hedeflerine odaklanmalarını istiyorum.