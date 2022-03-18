Başkan Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nde! Simgelerin Köprüsü açılıyor

Son dakika haberi! Simgelerin köprüsü olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılıyor. Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek. Başkan Erdoğan açılışı gerçekleştirmek üzere 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geldi.