Başkan Erdoğan: Burada yapılan iş yargılama değil bir hukuk cinayetiydi

27.05.2020 20:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açıldı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Burada yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi." dedi.